Menasse eröffnet Gastlandauftritt auf Leipziger Buchmesse

Robert Menasse und Ana Marwan starten am 27. April den Auftritt Österreichs als Gastland der Leipziger Buchmesse. Der Buchpreisträger werde sich bei der Eröffnung des Messestandes "kritisch mit der Sinnhaftigkeit von nationalen Gastlandauftritten beschäftigen", die Bachmannpreisträgerin Ana Marwan ihren neuen Roman "Verpuppt" vorstellen, hieß es heute bei einer Pressekonferenz in Leipzig, wo das Buchmessen-Programm präsentiert wurde.

Nach drei Jahren, in denen die Buchmesse pandemiebedingt ausfallen musste, herrsche echtes Lampenfieber im Team, sagte Buchmessedirektor Oliver Zille. "Es ist nicht einfach abputzen und weitermachen." In der Branche habe sich viel verändert - das Wichtigste sei jedoch, dass es seitens der Leserinnen und Leser nach wie vor großes Interesse an der Leipziger Buchmesse gebe. "Und auch aus der Branche gibt es einen großen Schub, denn sie will diese Messe", betonte Zille.

Der unter dem Slogan "meaoiswiamia" stehende österreichische Gastlandauftritt soll zwischen 27. bis 30. April 110 Veranstaltungen umfassen. Der 400 Quadratmeter große Österreichstand ist geprägt von großformatigen Fotografien, auf denen sich Marko Lipuš mit der österreichischen Nationalhymne und dem Nationenbegriff auseinandersetzt. Zusätzlich werden mehr als 30 österreichische Verlage mit eigenen Ständen vertreten sein. Insgesamt werden rund 60 Verlage und rund 200 Autoren und Autorinnen aus Österreich erwartet - von Raphaela Edelbauer und Maja Haderlap bis Hamed Abboud und Precious Chiebonam Nnebedum.

25 österreichische Autoren und Autorinnen werden in großformatigen Schwarz-weiß-Porträts von Ingo Pertramer im Stadtgebiet plakatiert. Die Schaubühne Lindenfels fungiert als "Stadtzentrale", in der jeden Abend Veranstaltungen stattfinden. Darüber hinaus präsentieren Partnerinstitutionen an verschiedenen Schauplätzen ein genreübergreifendes Kulturprogramm, in dem eine Filmschau ebenso zu finden ist wie Aufführungen, Ausstellungen (etwa von Maria Lassnig, Nicolas Mahler und Marko Zink) und Begegnungen.

"Die ethisch-ästhetische Richtschnur für mich als künstlerische Leiterin dieses Projekts ist, dass 'wir' als progressives, großzügiges, vielgestaltiges, geschichtsbewusstes, selbstkritisches, humorbegabtes, erkenntnisbereites, als Partner egalitäres und verbindliches Gastland auftreten und so auch in Erinnerung bleiben möchten", wurde Katja Gasser, die Künstlerische Leiterin des Gastlandauftritts, in den Unterlagen zitiert. Man feiere nicht zuletzt die Freiheit der Kunst und wirke damit demokratiestärkend.

Oliver Zille stellte einige neue Projekte der Leipziger Buchmesse vor. "Ich freue mich darauf, dass Autor:innen, Publikum und die Literatur endlich wieder zusammenfinden", erklärte er. "Mit der Leipziger Buchmesse setzen wir schon immer darauf, dem Buch und dem Lesen eine große Bühne zu bieten. Die neuen Projekte werfen darauf ein weiteres Schlaglicht." So gibt es neben einer am 9. März startenden Buchhandelstour im Vorfeld der Buchmesse mit der #buchbar einen neuen Begegnungsort in der Halle 2. Das Forum Offene Gesellschaft soll sich in einstündigen Slots den vielfältigen Themen unserer Gesellschaft widmen - ein deutliches Zeichen gegen Hass, "denn Hass, Rassismus und Ausgrenzung hat sich in der Vergangenheit auch gegen Protagonisten der Branche gerichtet", sagte Zille. Der Jugendcampus UVERSE soll als Kreativwerkstatt für junge Leute dienen. Und erstmals geht die Leipzig Buchmesse ON AIR: In der Leipziger Innenstadt werden auf einer großen Leinwand auf dem Marktplatz Impressionen gezeigt und gleichzeitig im Netz gestreamt.

Im nächsten Jahr werden die Niederlande auf der Messe als Gastland auftreten. Bereits in diesem Jahr sollen niederländische Autorinnen und Autoren ihre Arbeiten präsentieren. Parallel zur Buchmesse findet wie bereits in der Vergangenheit das Lesefest "Leipzig liest" in der Innenstadt statt. Insgesamt seien 2.400 Veranstaltungen an 300 Orten der Stadt geplant. Als Gäste werden unter anderem die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel, Schlagersänger Roland Kaiser sowie Thrillerautor Sebastian Fitzek erwartet.

