Melzer/Roger-Vasselin forderten weltbestes Doppel in London

Nach einem sehr starken Satz hat es am Montag für Jürgen Melzer und seinen französischen Partner Edouard Roger-Vasselin dann doch eine Auftaktniederlage bei den ATP Finals in London gegegeben. Das Duo musste sich den Weltranglisten-Ersten Mate Pavic/Bruno Soares (CRO/BRA-1) nach 83 Minuten mit 7:6(6),1:6,4:10 geschlagen geben.

Die österreichisch-französische Paarung trifft nun am Mittwoch in der Round-Robin-Gruppe "Bob Bryan" auf die Montag-Verlierer der ersten Partie, John Peers/Michael Venus (AUS/NZL-6).

Beim zweifachen Doppel-Grand-Slam-Sieger Melzer, der im Jänner bei den Australian Open seine Karriere beendet, überwog trotz vor allem auch von ihm starker Leistung die Enttäuschung. Auch wenn der gewonnene Satz in der Endabrechnung für einen Platz im Halbfinale wesentlich sein kann. "Der Satz kann natürlich helfen. Jetzt gerade ist die Enttäuschung natürlich groß, weil wir haben wirklich einen sehr guten ersten Satz gespielt und am Anfang des zweiten läuft es uns halt zu schnell weg", resümierte Melzer in der Zoom-Video-Pressekonferenz.