Mektic/Peya im French-Open-Halbfinale ausgeschieden

Aus dem erhofften Doppel-Endspiel bei den French Open mit Beteiligung zweier Österreicher ist nichts geworden. Alexander Peya und sein kroatischer Partner Nikola Mektic unterlagen am Donnerstagabend auf dem Court Suzanne Lenglen den Franzosen Pierre-Huges Herbert und Nicolas Mahut nach 94 Minuten mit 3:6,4:6. Der 37-jährige Wiener hatte sein zweites Major-Endspiel nach den US Open 2013 angestrebt.

Damit kann es nicht mehr zum Doppel-Endspiel zweier Österreicher kommen. Oliver Marach hat am Freitag (nicht vor 12.30 Uhr) an der Seite seines ebenfalls kroatischen Partners Mate Pavic ja ebenfalls die Chance, ins Endspiel einzuziehen. Marach/Pavic treffen auf die Spanier Feliciano und Marc Lopez.

“Wir haben einfach kein gutes Match gespielt. Wir sind gut in die Partie gestartet, haben Mahut in seinem ersten Aufschlagspiel gebreakt und waren 2:1 vorne. Dann ist diese komische Situation passiert”, meinte Peya. Unmittelbar nach dem Break bei 30 beide traf Herbert seinen Partner am Ohr und knockte diesen förmlich out. Mahut klagte danach über Balance-Schwierigkeiten und taumelte auch schwindelig zur medizinischen Behandlung in die Kabine.