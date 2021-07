Meisterschaftsauftakt in der Vorarlbergliga: SV typico Lochau gegen Fußach

Lochau. Jetzt geht es wieder los! Am Samstag, dem 17. Juli, empfängt der SV typico Lochau im ersten Heimspiel der neuen Meisterschaft in der Vorarlbergliga das Team des SC Fußach. Spielbeginn im Corona-FIT-gemachten Stadion Hoferfeld ist um 18 Uhr.

Mit einigen Zu- und Abgängen hat sich hinter den Kulissen beim SV typico Lochau doch einiges getan. So wurde unter anderem für Julian Rupp, der nach Höchst abgewandert ist, mit dem Brasilianer Ygor Vieira, in Vorarlberg besser bekannt als „Ygor der Schreckliche“, ein neuer Torjäger verpflichtet. Dazu kommen mit dem Lochauer Emanuel Rudhart und dem Bregenzer Bilal Gümüs zwei weitere Neuzugänge.

Mit dem Gast aus Fußach kommen andererseits auch „alte Bekannte“ nach Lochau: Pablo Chinchilla Vega, der von 2011 bis 2013 als Spieler sowie in der Saison 2015/2016 als Spielertrainer beim SV Lochau fungierte, ist der neue Trainer in Fußach. Und mit Fabian Fink und Josip Bokanovic sind zwei Spieler, die ebenfalls beide schon hier in Lochau gespielt haben, mit dabei.