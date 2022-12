Meisterprüfungen gewinnen an Bedeutung

Die Meister- und Befähigungsprüfung gewinnt in Österreich an Bedeutung, geht aus einer Aussendung des Arbeits- und Wirtschaftsministeriums hervor. Demnach wurden heuer 4.891 Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse ausgestellt. Zwar ist die Zahl der Prüfungen im Vergleich zu 2021 mit mehr als 5.500 Prüfungen gesunken, liegt aber über den Werten der Vor-Corona-Zeit von rund 4.300 Prüfungen pro Jahr.

"Es ist schon lange nicht mehr so, dass man mit einer praktischen Ausbildung ein Leben lang dieselben 3 Handgriffe macht und die Meisterprüfung ist einer der ganzen großen Schritte in der Karriere mit einer Lehre. Wir brauchen die besten Köpfe in unseren Betrieben, denn die Meister von heute sind die Ausbildner und Arbeitgeber von morgen", so Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm.