Meisterliche FC Dornbirn Ladies

Die Rothosen-Kickerinnen stehen bereits als Meister fest und siegen weiter.

Dornbirn . Erwartungsgemäß konnten sich die Damen des FC Dornbirn frühzeitig den Meistertitel in der Landesliga sichern und den Aufstieg in die Vorarlbergliga fixieren. Trotzdem siegen Leonie Salzgeber und Co. auch im Saisonfinale und feierten am Wochenende einen vollen Erfolg gegen die Damen aus Mäder.

In der 17. Runde der Frauen Fußball Landesliga war am vergangenen Sonntag das Team der FC Mäder Damen auf der Birkenwiese zu Gast. Zwar starteten die Rothosen Ladies druckvoll ins Spiel, doch die Kickerdamen aus Mäder konnten in der Anfangsphase gut dagegen halten. Erst ein schönes Freistoßtor von Magdalena Anne Keck in der 13. Minute knackte den Abwehrriegel der Gäste und zwei Minuten nach der Führung konnte Carina Brunold auch auf 2:0 erhöhen. In weiterer Folge dominierten die FCD Ladies zwar das Spiel, taten sich im Abschluss aber schwer. Caroline Fritsch scorte noch vor der Pause zum Halbzeitstand von 3:0. Auch in der zweiten Hälfte waren die Ladies aus der Messestadt klar das bessere Team und konnten dank neun Treffern in den letzten 25 Minuten den Endstand von 12:0 fixieren.