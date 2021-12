Meisterinnen und Meister der Zustellung: von der Rampe in die Briefkästen

Während viele Leser(innen) noch schlafen, ist die Zeitung bereits auf dem Weg in die Brief­kästen. Der Vertrieb und die Zustellpartner(innen) sorgen für einen reibungslosen Transport zu den Haushalten.

Wenn die Redaktion und Druckerei ihre Arbeit erledigt haben, dann kommt der Vertrieb der Produkte ins Rollen. An der Rampe in Schwarzach holen langjährige Transporteure die Printprodukte ab und liefern sie auf 14 Haupt- und 27 Nebentouren an die Abladestellen. So werden schon mal mehr als 1300 Kilometer zurückgelegt. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit werden die gelesenen Zeitungen aus rund 200 Retournahmecontainern, ohne zusätzliche Fahrten oder Umweltbelastungen, zum Recycling geführt.