Zahl der Meistertitel in Österreich hat stark zugelegt

Heuer wurden insgesamt 5.596 Meister- und Befähigungsprüfungszeugnisse ausgestellt, gegenüber 2020 ist das ein Plus von 28,5 Prozent, gegenüber 2019 ein Anstieg von 25,1 Prozent. Von den heurigen fünfeinhalbtausend Zeugnissen entfallen 3.565 auf Befähigungs- und 2.031 auf Meisterprüfungszeugnisse.

Die stärksten Zuwächse gegenüber dem Vorjahr wurden im Burgenland (75,8 Prozent), in Oberösterreich (39 Prozent) und in Niederösterreich (37,3 Prozent) verzeichnet. Insgesamt wurden 2021 in 37 reglementierten Gewerben Befähigungsprüfungszeugnisse und in 71 Handwerksgewerben Meisterprüfungszeugnisse ausgestellt.