Meisterfeier der Cineplexx Blue Devils

Vergangenen Donnerstag lud die Stadt Hohenems mit Bürgermeister Dieter Egger und Sportstadtrat Friedl Dold die erfolgreiche Mannschaft der Cineplexx Blue Devils unter Headcoach Tyler Harlow und Vizeobmann Christoph Piringer in die Pizzeria Serenata zu einem gemeinsamen Abendessen ein.

Die Mannschaft erreichte im Herbst 2019 den begehrten Titel „Silverbowl“ in der Division 1. Nach der Begrüßung durch Sportstadtrat Friedl Dold und Christoph Piringer überreichte Tyler Harlow den Meisterring an die einzelnen Spieler der Kampfmannschaft. Zum Schluss bedankte sich Bürgermeister Dieter Egger beim gesamten Team, das als Verein die Stadt Hohenems in sportlicher Hinsicht nach außen hin so erfolgreich vertreten hat und wünschte ihnen für diese Saison erneut viel Erfolg.