Meister siegte im vorletzten Heimspiel

FC Dornbirn Ladies siegen weiter und sind nun heiß aufs Double.

Dornbirn. In der Frauen Landesliga haben die Rothosen Ladies den Titel bereits sicher – behielten aber auch vier Spieltage vor Saisonende ihre weiße Weste. Am Donnerstag wollen Leonie Salzgeber und Co. im Cupfinale den nächsten Titel.

Mühevoller Erfolg gegen Schlins

Im vorletzten Heimspiel der Frauen Landesliga ging es für die Dornbirner Ladies am Sonntag Nachmittag auf der Birkenwiese gegen die Damen des FC Schlins. Die Rothosen hatten zwar schnell die Kontrolle im Spiel, machten sich dann aber mit vielen Fehlpässen und Eigenfehlern das Leben selber schwer. Caroline Fritsch löste in der 18. Minute mit einem schönen Kopfball die Torsperre und brachte die Gastgeberinnen in Führung. Auch in weiterer Folge spielte sich das Geschehen meist in der Halbzeit der Schlinserinen ab, aber im Abschluss taten sich die Dornbirnerinnen schwer. Am Ende reichte es für die FCD Ladies für einen 8:0 Sieg und den nächsten vollen Erfolg.

Cupfinale in Alberschwende