Meister Salzburg startet mit 6:0-Sieg in Pflichtspielsaison

Fußball-Meister Red Bull Salzburg ist am Sonntag in der ersten Runde des ÖFB-Cups problemlos in die Pflichtspiel-Saison gestartet. Die Mannschaft von Coach Matthias Jaissle gewann in Niederösterreich beim Regionalligisten SCU Ardagger/USV Viehdorf 6:0 (3:0). Die Treffer der als haushohe Favoriten angetretenen Gäste erzielten Karim Konate (10., 35.), Amar Dedic (45.), Maurits Kjaergaard (52.) und Dijon Kameri (65.) bzw. Franz Kaltenbrunner per Eigentor (85.).

Dass es kein höherer Sieg der Salzburger wurde, dafür sorgte der 20-jährige Ardagger-Tormann Moritz Herbst vor allem in der zweiten Hälfte. Jaissle hatte wie angekündigt die aus seiner Sicht derzeit stärkste Elf auf das Feld geschickt. Beim Gastgeber hatte man das "Spiel des Jahres" organisatorisch dementsprechend groß vorbereitet, für den heimischen Serienmeister gab es auch ein Gastgeschenk. In der Meisterschaft geht es für Salzburg am Samstag in Altach los.