Meister Salzburg holt serbischen Jungstürmer Ratkov

Fußball-Meister Red Bull Salzburg hat auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den 19-jährigen Stürmer Petar Ratkov vom serbischen Vizemeister Backa Topola verpflichtet. Das gab der Verein am Sonntag bekannt. Der 1,93 m große Ratkov erhielt einen Vertrag bis 2028. Serbische Medien berichteten von 4,5 Mio. Euro Ablöse plus Boni. Der Teenager hat bereits 75 Spiele im serbischen Oberhaus absolviert. In der abgelaufenen Saison erzielte er in 36 Einsätzen 13 Tore und vier Vorlagen.

Er habe sich vor dem Wechsel mit seinem bei Salzburg spielenden Landsmann Strahinja Pavlovic ausgetauscht. "Er hat nur in den höchsten Tönen von den Möglichkeiten hier gesprochen", freute sich Ratkov. Sportdirektor Christoph Freund sprach von einer zukunftsträchtigen Verstärkung. "Er wird bei uns die nötige Zeit bekommen, um sich an das höhere Level und die neue Herausforderung anzupassen."