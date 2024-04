Meisten Long-Covid-Fälle offenbar nach zwei Jahren passé

Die Innsbrucker Universitätsklinik lässt mit einer offenbar äußerst positiven Erkenntnis in Sachen Long Covid aufhorchen: Unter der Federführung von Herbert Tilg, Direktor für Innere Medizin I, wurde im Rahmen einer Folgestudie festgestellt, dass sämtliche untersuchten Patienten nach spätestens zwei Jahren keine Virusbestandteile im Darm und auch keine Long-Covid-Symptome mehr aufweisen. "Das bedeutet Hoffnung für viele. Die Zeit heilt auch", sagte Tilg im APA-Interview.

Insgesamt handelte es sich bei der Studie um 21 Patientinnen und Patienten, die an einer Grunderkrankung - einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung - litten und leichte bis moderate Long-Covid-Symptome aufwiesen. "Dabei sind die Betroffenen zwar nicht schwer krank, aber stark beeinträchtigt. Schwäche, Müdigkeit, Erschöpfung. Sie können sich zu nichts richtig aufraffen. Solche Fälle machen den Großteil der an Long Covid Erkrankten aus. Schwere Long-Covid-Fälle hingegen treten deutlich seltener auf", veranschaulichte Tilg die große Bedeutung der neuen Erkenntnisse.

Die "kleine und feine Studie" sei derzeit weltweit die einzige dieser Art und jedenfalls repräsentativ. Sie wurde vor kurzem in der renommierten Fachzeitschrift "Gastroenterology" veröffentlicht, schilderte Tilg: "Niemand auf der Welt hat eine solche Verlaufsstudie. Der Vorteil daran: Wir haben die Patienten von Beginn an begleitet."

Was die schweren Long-Covid-Fälle betreffe, würden zwar "große Studien, auch Therapie-Studien" laufen, aber: "Wir verstehen in der Medizin noch nicht gut, weshalb eine solch schwere Erkrankung entstehen kann." Die gewonnene Serotonin-Erkenntnis könnte jedoch auch bei diesen Fällen "ein Ansatzpunkt" sein, so Tilg. Schließlich gebe es Medikamente, die den Serotonin-Spiegel steigern, aber: "Es fehlt noch die große, kontrollierte Studie dazu."