Meiste Patentanmeldungen in der EU 2022 in Österreich

Die EU-Kommission hat das European Innovation Scoreboard 2022 (EIS) veröffentlicht, das die Innovationskraft der Mitgliedsstaaten einordnet und vergleicht. Österreich zählt demnach zu den starken Innovatoren und liegt über dem EU-Durchschnitt. Wie Frankreich oder Deutschland liegt die Alpenrepublik aber nicht in der absoluten Spitzengruppe, die von Belgien, Dänemark, Finnland, den Niederlanden und Schweden gebildet wird. Beim geistigen Eigentum ist Österreich aber Erster.

Kein anderes Land in der EU hat zuletzt - gemessen am BIP - so viele Patente, Marken und Designs angemeldet wie Österreich, freute sich das Österreichische Patentamt in einer Aussendung. Damit hat Österreich eines der zwölf Teil-Rankings des EIS gewonnen. Beim Teilbereich "Digitalisierung" haben beispielsweise die Niederlande die Nase vorn.