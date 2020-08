Meischberger: Buwog-Leak könnte von Bank Austria stammen

Am 152. Tag im Grasser-Prozess hat sich einmal mehr der angeklagte Ex-FPÖ-Generalsekretär Walter Meischberger auf die Spur nach jenen Quellen begeben, die möglicherweise Gebote für den Verkauf der Bundeswohnungen nach außen getragen haben. Meischberger hatte eine millionenschwere Provision für den Tipp an die Immofinanz, wie viel sie für die Wohnungen bieten solle, eingestreift.

Meischberger, der am Montag die Gelegenheit hat, zum wiederholten Mal ausführlich seine Sicht des laut Anklage unter Korruptionsverdacht stehenden Verkaufs der Bundeswohnungen (u.a. Buwog) und der Einmietung der Finanzbehörden in den Linzer Tower darzustellen, griff einmal mehr die Medien an, die ihn vorverurteilt hätten. So sei der Zeuge Eduard Zehetner, ehemaliger Finanzchef und später Chef der Immofinanz, von den Medien zum Belastungszeugen aufgebaut worden. "Zehetner wusste genau gar nichts", sagte Meischberger.