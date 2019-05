Meinl-Reisinger wünscht sich baldiges Ende von Türkis-Blau

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger kehrt nach eine kurzen Babypause kommende Woche wieder auf die politische Bühne zurück. Im APA-Comeback-Interview zeigte sie sich der Regierung gegenüber sehr kritisch und wünschte sich ein baldiges Ende der türkis-blauen Koalition: "Ich wünsche, dass die FPÖ aus der Regierung geht."

“Ich bin der Meinung, dass diese FPÖ nichts in der Regierung verloren hat. Ich mache mir entsafte Sorgen um die Zukunft des Landes und die Zukunft Europas und dass wir das gleiche Schicksal erleben wie in Ungarn”, sagte Meinl-Reisinger, die sechs Wochen nach der Geburt ihrer dritten Tochter in die Politik zurückkehrt.