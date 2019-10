Meinl-Reisinger: "Werde nicht Mediatorin zweier Parteien"

Beim Wahlkampfbesuch in Vorarlberg spricht die NEOS-Parteichefin auch über die laufenden Sondierungsgespräche mit Sebastian Kurz - und welche Rolle ihre Partei nicht einnehmen wird.

Rote Linien der NEOS

Mit welchen roten Linien, auch hin zur FPÖ, man in die Koalitionsverhandlungen geht wie auch die Erwartungen an die Landespartei nach den Wahlen am Sonntag erklärt Beate Meinl-Reisinger im VOL.AT-Talk.