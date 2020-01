Meinl-Reisinger hält Grünen "Bankrotterklärung" vor

Einiges prinzipiell Gutes, aber auch viel Negatives und zu wichtigsten Punkten bloß "unfassbar vage Ankündigungen" sieht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger im türkis-grünen Regierungsprogramm. Entsetzt zeigte sie sich Freitag über die "Bankrotterklärung" der Grünen bei Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechten. Sie appellierte an deren Bundeskongresses, zumindest die Sicherungshaft-Pläne zu stoppen.

"Das hätt's mit uns nicht gegeben" versicherte Meinl-Reisinger in einer Pressekonferenz angesichts türkis-grüner Pläne für Präventivhaft und Rückkehrzentren, auf Wiedereinführung des Bundestrojaners oder Evaluierung der Aufgaben der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft. Angesichts der ÖVP-Kritik an Hausdurchsuchungen in der Causa Casinos "schwant einem da nichts Gutes".