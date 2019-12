Meinl-Reisinger findet Zustand von Rot und Blau "beklemmend"

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger gibt sich entsetzt über den Zustand von SPÖ und FPÖ, die vermutlich mit ihrer Partei künftig gemeinsam die Opposition bilden werden.

"Ich finde es beklemmend", erklärte sie am Sonntag in der ORF-"Pressestunde". In der einen oder anderen Sachen tue es weh beim Zuschauen, meinte Meinl-Reisinger, ohne ins Detail zu gehen.