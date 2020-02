Die Aktion Demenz war zu Gast in der VS Leopold.

Dornbirn. Demenz geht uns alle an. In beinahe jeder Familie findet sich zumindest im weiteren Umkreis eine Person mit Demenz. Für Kinder ist das oft verwirrend, der Alltag in der Familie belastet. Nicht alle Kinder erhalten zu Hause eine gute Erklärung, was mit der Oma oder dem Opa los ist, wenn die ihre Enkel nicht mehr erkennen. Das Kinderbuch „Mein Opa sitzt in einem Zeitreisemobil“ ist eine kleine Gebrauchsanweisung für Kinder, um mit dem veränderten Menschen mit Demenz einen leichten Umgang zu finden. Seit 2016 wird Volksschulkindern mit der Broschüre das Thema Demenz spielerisch vermittelt und jedes Kind darf ein Exemplar des Kinderbuches mit nach Hause nehmen.