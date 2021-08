„Mein Leben ist die Arbeit“

Thomas Kaiser blickt in eine Zukunft ohne lästige Bürokratie und Behördengänge.

Dornbirn. An erster Stelle stehen bei ihm immer die anderen. Das sind besonders seine beiden elf und achtjährigen Mädchen. „Ihre Besuche sind jedes Mal ein Highlight“, bekräftigt Thomas Kaiser den Stellenwert der Kinder, die bei seiner Ex-Partnerin leben. Das inzwischen gute Einvernehmen fördert den Kontakt mit dem Papa. Wichtig für den 44-jährigen Dornbirner sind auch Tiere. Auf der „Kleinen Farm“ in Lauterach – durch ihn ist sie ein Projekt der Offenen Jugendarbeit Dornbirn (OJAD) geworden – schaut er zweimal täglich nach dem Rechten. Die Mini-Hängebauchschweine, Hasen, Enten und Hühner bezeichnet er als „stille Therapeuten“, das Schlüsselerlebnis gab der junge Jamil. Tömmy (auf Thomas höre er so gut wie nicht) beobachtete den Jugendlichen eines Tages, als er mit den niedlichen Hasen sprach und sie streichelte. „Es ist wie früher bei meinem Opa zu Hause in Syrien“, verdeutlichte Jamil die erlebten Glücksmomente. „Tiere können helfen, Brücken zu Menschen zu bauen“, weiß Tömmy auch durch seine Diplomarbeit für die Ausbildung zum Jugendarbeiter in Schloss Hofen.