Mein Klimaprotokoll

Gesehen im Hatlerdorf: 1 Fleischfliege am Fenster, 1 Hummel im Biergarten, 1 Biene vor dem Haus, 1 Spinne am Türstock. Nicht gesehen im Hatlerdorf: 1 Urelefant. Gesehen im Hatlerdorf: Affen (Homo sapiens) in Supermärkten, werden auch „Lebensmittler“ genannt. Das dient der Verschleierung, weil sie in Wirklichkeit Fressgierschulen sind.