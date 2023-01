Meillard führt Wengen-Slalom zur Halbzeit an - Feller out

Eine weiche Piste und eine drehende Kurssetzung haben im ersten Durchgang des Männer-Slaloms im Ski-Weltcup in Wengen für große Zeitabstände gesorgt. Mit Startnummer 3 setzte sich der Schweizer Loic Meillard zur Halbzeit an die Spitze, die Norweger Henrik Kristoffersen (+0,45 Sek.) und Lucas Braathen (+0,48) lauern hinter ihm. Bester Österreicher war Marco Schwarz (+2,43), der direkt vor Johannes Strolz (+2,96) auf Platz zehn liegt.

Die Entscheidung gibt es ab 13.15 Uhr. Dabei sein werden auch Adrian Pertl (+4,08) und Michael Matt (+4,27), die in den kommenden Rennen noch um ihr Ticket für die Ski-WM in Courchevel/Méribel fahren. Manuel Feller, der bisher konstanteste Techniker im ÖSV-Team, fädelte vor der dritten Zwischenzeit ein. Das gleiche Schicksal ereilte Fabio Gstrein an ähnlicher Stelle, auch Dominik Raschner schied aus.