Meilensteine, die prägend für die dynamische Entwicklung des Landes waren

Arlbergstraßentunnel

Seit der Vollendung der Arlbergbahn im Jahr 1884 gab es auch den Wunsch, die Arlbergstraße ebenfalls in einen Tunnel zu verlegen, um eine wintersichere Verbindung nach Restösterreich zu bekommen. Seit Dezember 1978 ist der 13 Kilometer lange Tunnel befahrbar. Die Baukosten betrugen samt Zufahrtsrampen ca. 4,8 Milliarden Schilling.

Das Land und der Bund trieben nach Kriegsende den Ausbau des Straßennetzes mit gewaltigen Anstrengungen und Mitteln voran. 1965 wurde mit dem Autobahnausbau zwischen Rankweil und Dornbirn begonnen. 1980 konnte der Pfändertunnel in Betrieb gehen, und mit der Fertigstellung des Ambergtunnels 1985 war die A 14 zwischen Hörbranz und Bludenz vollendet.

Die Bregenzer machten im Jahr 1946 ihre schönste Bühne – den Bodensee – zur Festspielbühne. Zwei Kieskähne und eine Notlösung waren Ausgangspunkt für einen kulturellen und weit über die Vorarlberger Grenzen hinaus bekannten Publikumsmagneten. 1979/80 geht dann ein großer Traum in Erfüllung: Das Festspiel- und Kongresshaus wird eröffnet. Ab 17. Juli 2019 wird Guiseppe Verdis „Rigoletto“ als Spiel auf dem See zu sehen sein.

Am 14. Juli 1919 erwirbt Eugen Ruß die Buchdruckerei in Bregenz und damit auch den Verlag der Vorarlberger Landeszeitung. Nachdem die Zeitung 1938 von den Nationalsozialisten verboten worden war, erscheint am 16. November 1945 die erste unabhängige Ausgabe der Vorarlberger Nachrichten.