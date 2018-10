Mehrwert für Umwelt und Klima

Das gesammelte Altglas wird zu 100 Prozent in der Verpackungsglasindustrie verwertet. Aus gebrauchten Glasverpackungen werden neue – stets in 1a-Qualität.

Gebrauchte Glasver­packungen sind der mengenmäßig wichtigste Rohstoff für die Herstellung neuer Verpackungen. Die Einsatzquote beträgt bei Weißglas bis zu 60 Prozent, bei Braunglas bis zu 70 Prozent und bei Grünglas bis zu 90 Prozent. In Österreich produzierte Glasverpackungen bestehen im Durchschnitt aller Farben, Formen und Größen zu zwei Drittel aus Altglas. Je sauberer die gesammelten Glasverpackungen sind, desto mehr Altglas kann eingesetzt werden. Das ist billiger, als deponieren und spart Ressourcen und Energie. Zudem stärkt der Einsatz des Sekundär­rohstoffes Altglas die internationale Wett­bewerbsfähigkeit der heimischen Glasindustrie. Das ­sichert Arbeitsplätze in Österreich. Die positiven Auswirkungen auf die Umwelt können sich sehen lassen.

Dank getrennter Sammlung und stofflicher Verwertung von Glasverpackungen sparen wir jährlich beträchtliche Mengen an Rohstoffen:

CO 2 -Reduktion