Mehrwert für Generationen

Wer ein Bestandsgebäude zum Generationenhaus erweitert, spart Baukosten und erhält auch noch attraktive Förderungen.

Angesichts hoher Grundstückspreise denken immer mehr Bauleute daran, bestehende Gebäude von Eltern oder Großeltern zu erweitern, anstatt neu zu bauen. Das spart Bau- und Grundstückskosten und schafft auch großen sozialen Mehrwert, indem die Großeltern auf die Enkelkinder oder die Kinder auf die Eltern schauen können. Bestandserweiterungen können bis zu einer Fläche von 100 m² zusammen mit dem restlichen Haus über die Sanierungsförderung abgewickelt werden, was finanziell sehr attraktiv sein kann.

Vielseitige planerische Kompetenz gefragt. Ein Bestandsgebäude zu erweitern, ist jedoch meist eine größere Herausforderung, als am Reißbrett unbedarft auf die grüne Wiese planen zu können. Besonders in der Anfangsphase geht es nicht nur darum, technische Herausforderungen zu bewältigen. Die Bedürfnisse der bisherigen und der zusätzlichen Bewohner müssen sorgfältig erfasst und unter einen Hut gebracht werden. Dabei wird die Architektin oder der Planer mitunter gleichermaßen zur Gestalterin wie zum Mediator. Nicht nur die Planung spielt eine große Rolle. Da bei einer Sanierung immer unerwartete Situationen auftreten können, ist eine professionelle ­Baubegleitung empfehlenswert. Sie kümmert sich unter anderem um die Absprache zwischen den Gewerken und überprüft die Richtigkeit der Ausführung. „Die Mitgliedsbetriebe der Plattform „Traumhaus Althaus“ sind darauf spezialisiert, auch herausfordernde Sanierungen optimal umzusetzen“, so Plattformleiterin Susanna Ajkovic vom Energieinstitut Vorarlberg. Der gemeinsame Ehrenkodex und die hohe ­Motivation, Sanierungen zukunftsfähig umzusetzen, machen die Partner­betriebe „Traumhaus Althaus“ besonders.