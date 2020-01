Mehrkosten bei Sanierung der Wiener U4 kolportiert

Die seit 2014 laufende Sanierung der Wiener U-Bahn-Linie U4 könnte teurer werden als ursprünglich ausgewiesen. Das geht laut "Kurier" aus einem Rechnungshof-Rohbericht hervor. Zu den veranschlagten 335 Millionen Euro dürften 44 Mio. Euro dazukommen, hieß es. Die Wiener Linien verwiesen auf die noch nicht einberechnete Valorisierung. Bis 2024 wird die Renovierung der Strecke noch laufen.

Die U4 ist zum Teil auf der ehemaligen Stadtbahntrasse unterwegs. Als sanierungstechnische Herausforderung gelten unter anderem die historischen Stationen von Otto Wagner. Das machte sich laut dem Bericht etwa in der Haltestelle "Stadtpark" bemerkbar. Dort sollen Zusatzaufträge zu einer Kostenerhöhung zwischen Auftrags- und Schlussrechnungssumme von rund 354.000 Euro geführt haben.

Auch Betriebsstörungen seien in dem Bericht thematisiert worden, hieß es. Der Rechnungshof habe festgehalten, dass es keine routinemäßige Auswertungen von Anzahl und Dauer der Unterbrechungen gegeben habe. Erst im Februar 2017 sei eine entsprechende Software angeschafft worden. Künftig sollte die Öffentlichkeit detaillierter als bisher über Störungen informiert werden, hätten die Prüfer empfohlen.

Eine Sprecherin der Wiener Linien versicherte am Donnerstag der APA, dass es sich bei den kolportierten Mehrkosten ausschließlich um die Valorisierung - also die inflationsbedingten Preissteigerungen - handle. Diese würde in der Endabrechnung berücksichtigt werden. "Es gab keine Erhöhung der Baukosten", beteuerte sie.