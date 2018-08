Mehrheit der Deutschen für Wiedereinführung der Wehrpflicht

Mehr als sieben Jahre nach der Aussetzung der Wehrpflicht in Deutschland spricht sich die Mehrheit der Deutschen in einer Umfrage für eine Wiedereinführung aus. In einer am Sonntag veröffentlichten Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag der Funke-Mediengruppe befürworten 55,6 Prozent der Befragten eine Wiederaufnahme des Pflichtdienstes an der Waffe.

39,6 Prozent der Befragten antworteten hingegen ablehnend. Wobei 27 Prozent “auf keinen Fall” eine Wiedereinführung wollten und 12,6 Prozent mit “eher nein” antworteten.

Unterschiedliche Auffassungen gibt es der Umfrage zufolge je nach Parteienpräferenz der Befragten. Anhänger der rechtspopulistischen AfD (Alternative für Deutschland) sprachen sich am deutlichsten für eine Wiederaufnahme der Wehrpflicht aus: 60,6 Prozent der AfD-Sympathisanten wollen sie “auf jeden Fall” wiedereinführen. Bei den Grünen-Anhängern waren es dagegen 15,1 Prozent.

Am deutlichsten gegen die Wehrpflicht sind Anhänger der Linken. 51,2 Prozent von ihnen antworteten auf die Frage “Soll Deutschland die Wehrpflicht wieder einführen?” mit “Nein, auf keinen Fall”. Befragt wurden 5046 Personen zwischen dem 6. Mai und 4. August. Die Debatte über eine Wiedereinführung der im Juli 2011 ausgesetzten allgemeinen Wehrpflicht ist angesichts der Rekrutierungsprobleme der deutschen Bundeswehr wieder entbrannt.