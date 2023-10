Mehrfamilienhaus in Altenmarkt im Pongau in Flammen

Im Ortszentrum von Altenmarkt im Pongau ist es am Dienstag zu einem Großbrand eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses gekommen. Eine schwer verletzte Person wurde vom Roten Kreuz ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, wie der Landesfeuerwehrverband Salzburg, Bezirk Pongau, informierte. Weitere Bewohner des Gebäudes wurden vom Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes betreut. Die Ursache des Brandes war vorerst nicht bekannt.

Das Feuer brach am Nachmittag in einer Küche im Obergeschoss aus. Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr und des anfänglichen Löscherfolges breitete sich das Feuer durch die Zwischenwände des Hauses auf das gesamte Obergeschoss aus. Deshalb wurde auf Alarmstufe 3 erhöht. Mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung beteiligten sich an den Löscharbeiten.