Mehrfamilienhäuser / Reihenhausanlagen / Ensemble – Preis

MEHRFAMILIENHAUS DORF 192, RIEFENSBERG

Logische Leerstands-, Bestands- und Umnutzung im Dorfkern gepaart mit der Konsequenz des Bauherrn in Planung und Umsetzung durch Restriktion von Sonder- und Änderungswünschen als Ergebnis einer hochwertigen Wohnnutzung. Die bestehenden Keller und Erdgeschoße bilden das Fundament und bestimmen bzw. bleiben Fußabdruck des Gebäudes und somit im städtebaulichen Kontext in Körnung und Lage bestehen.

Die präzise und hohe Ausführungsqualität im Innenausbau – sowohl in den Wohnungen als auch dem gemeinsam genutzten Stiegenhaus mit seinen Sichtholzoberflächen schaffen ein überzeugendes Wohnklima. Die Jury würdigt mit diesem Preis ein in jeder Hinsicht konsequentes und in seiner Einfachheit überzeugendes Projekt ohne Allüren