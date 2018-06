Mehrere Verletzte nach Motorradunfällen in Tirol

Bei mehreren Motorradunfällen sind am Samstag in Tirol vier Personen verletzt worden. In Thiersee (Bez. Kufstein) prallte ein deutscher Biker frontal gegen eine Steinmauer, in Haiming (Bez. Imst) stürzte ein 18-Jähriger in einer Rechtskurve, in Pfunds (Bez. Landeck) kollidierte ein Biker mit einem Klein-Lkw und in Tulfes (Bez. Innsbruck-Land) fiel eine Frau vom Sozius eines Motorrades.

In Thiersee dürfte der 33 Jahre alte Motorradfahrer Polizeiangaben zufolge gegen 18.30 Uhr bei einem Überholmanöver eine leichte Rechtskurve übersehen haben. Aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit kam der Deutsche von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Steinmauer. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung brachte ihn die Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein.

In Haiming führte ein Fahrfehler in einer engen Rechtskurve zum Sturz eines 18-jährigen Bikers. Der Deutsche, der mit einer fünfköpfigen Motorradgruppe in Richtung Oetz unterwegs war, schlitterte etwa 20 Meter auf dem Seitenbankett entlang und zog sich dabei eine Schulterverletzung zu. Er wurde von der Rettung in das Krankenhaus Zams gebracht.

In Pfunds geriet ein deutscher Motorradlenker aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem Klein-Lkw zusammen. Der verletzte 54-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Notarzthubschrauber “C5” in die Uniklinik Innsbruck geflogen. Der 45-jährige polnische Fahrer des Klein-Lkw blieb unverletzt.

In Tulfes fiel eine 46-jährige Tirolerin vom Sozius des Motorrads ihres gleichaltrigen Ehemannes und zog sich dabei Beckenverletzungen zu. Der Motorradlenker war zuvor aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Als er auf die Straße zurückfahren wollte, kollidierte er mit einer beginnenden Begrenzungsmauer, wodurch das Fahrzeug kurz den Bodenkontakt verlor. Die Verletzte wurde von der Rettung in das Landeskrankenhaus Hall in Tirol gebracht. Ihr Ehemann blieb unverletzt.