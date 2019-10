Mehrere Verletzte nach Kurden-Demo in Salzburg

Mehrere Personen sind am Samstag bei einer Kurden-Demonstration in Salzburg mit rund 600 Teilnehmern verletzt worden. Die Polizei meldete am Sonntag drei Anzeigen wegen Körperverletzungen. In der Ignaz-Harrer-Straße wurden ein 25-jähriger Österreicher und eine 33-jährige türkische Staatsbürgerin von zwei unbekannten Männern mit einer Fahnenstange attackiert und leicht verletzt.

Grund für die Auseinandersetzung war laut der Opfer eine Unmutsäußerung über die Demonstration. Knapp eine halbe Stunde später, gegen 15.00 Uhr, gerieten bei der Kreuzung Strubergasse/Gaswerkgasse Demonstranten mit mehreren türkischen Jugendlichen in Streit. Dabei wurde ein 18-jähriger Türke leicht am Kopf und Halsbereich verletzt. Er lehnte aber eine Behandlung durch die Rettungskräfte ab.

Um 15.40 Uhr musste die Polizei im Bereich der Staatsbrücke eingreifen. Ein 18-jähriger und ein 25-jähriger syrischer Staatsbürger fühlten sich durch Beschimpfungen und Gesten eines 48-jährigen Österreichers provoziert. Die drei verletzten sich gegenseitig durch Faustschläge im Gesicht. Sie werden angezeigt.