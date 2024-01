Mehrere Verletzte bei Schüssen in High School in Iowa

Bei einem Schusswaffenvorfall in einer Schule im US-Bundesstaat Iowa sind nach ersten Angaben der Polizei mehrere Menschen zumindest verletzt worden. Beamte hätten Donnerstagfrüh (Ortszeit) in der High School "mehrere Opfer von Schüssen gefunden", sagte der Polizeichef des Verwaltungsbezirks Dallas County, Adam Infante. Die Zahl der Opfer sei unklar. Infante ließ auch offen, ob es Tote gab. Er machte aber deutlich, dass es nun keine Gefahrensituation in der Schule mehr gebe.

Der Angreifer sei tot, berichteten die Nachrichtensender CNN und NBC News unter Berufung auf Behördenangaben. Laut NBC hatte er sich selbst erschossen. Auch ABC News meldete ein Todesopfer bei dem Vorfall in der High School in der Stadt Perry. Die Berichte wurden vom Sheriff weder bestätigt noch dementiert. Infante berichtete aber, dass die Identität des Schützen bekannt sei.

Die Schüsse wurden kurz nach 7.30 Uhr Ortszeit verübt, als der Unterricht noch nicht begonnen hatte und sich noch wenig Schüler und Personal in dem Gebäude aufhielten, erläuterte Infante. Es war der erste Schultag nach den Weihnachtsferien. Perry hat rund 7.900 Einwohner und liegt etwa 65 Kilometer nordwestlich von Des Moines, der Hauptstadt Iowas.