Ein Toter und mehrere Verletzte bei Anschlag in Tel Aviv

Bei einem mutmaßlichen Anschlag in der israelischen Küstenstadt Tel Aviv sind am Freitagabend ein Mann getötet und weitere Personen verletzt worden. Nach Angaben von Sanitätern erlitt ein etwa 30 Jahre alter Mann tödliche Schussverletzungen, als ein Terrorist auf der Strandpromenade von Tel Aviv das Feuer eröffnete. Weitere Personen seien verletzt worden, als ein Fahrer an einem zweiten Ort in der Nähe Passanten mit seinem Auto rammte.

Nach Polizeiangaben überschlug sich das Fahrzeug. Der Fahrer sei "neutralisiert", also getötet worden. Bei zwei der Verletzten handelte es sich um Touristen, die mit leichten Verletzungen in das Wolffson Medical Center in Holon gebracht wurden, während vier weitere mit mittelschweren Verletzungen in das Ichilov-Krankenhaus in Tel Aviv eingeliefert wurden, berichtete das Internetportal "ynet". Die Polizei erklärte, der Vorfall werde untersucht. Im Stadtzentrum waren Sirenen von Krankenwagen zu hören.

Erst im vergangenen Monat waren bei dem Anschlag eines Palästinensers im Stadtzentrum Tel Avivs ein Mann getötet und zwei weitere verletzt worden. Zuvor waren am Freitag zwei britisch-israelische Schwestern bei einem Schusswechsel im Westjordanland getötet worden, bei dem auch ihre Mutter lebensgefährlich verletzt wurde. Für dieses Attentat erklärte sich die palästinensische Islamisten-Organisation Hamas verantwortlich.