Neun Tote bei Schüssen in Kalifornien

Ein Schütze hat bei einem Zugdepot in der kalifornischen Stadt San Jose das Feuer eröffnet und acht Menschen getötet oder verletzt. Laut Polizei kamen acht Menschen ums Leben, zumindest ein weiterer Mensch wurde verletzt. Ein Polizeisprecher in San Jose sagte, auch der mutmaßliche Täter sei tot, eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe derzeit nicht. Bei dem mutmaßlichen Täter habe es sich um einen Mann gehandelt.

Wie er ums Leben kam, sei noch unklar. Auch über das Motiv des Todesschützen könne er noch nichts sagen. "Wir haben Ermittler an Ort und Stelle, die versuchen, herauszufinden, was genau passiert ist." Das Zugdepot für Stadtbahnen gehört dem örtlichen Verkehrsverbund VTA. Dem Nachrichtensender NBC zufolge war der Angreifer selbst VTA-Angestellter. VTA-Chef Glenn Hendricks sagte: "Heute ist eine schreckliche Tragödie geschehen." In der betroffenen Anlage würden Stadtbahnen gewartet und abgefertigt. Zu dem Angriff sei es nicht im Operationszentrum gekommen. Der Stadtbahn-Verkehr werde ausgesetzt, dafür kämen vermehrt Busse zum Einsatz.