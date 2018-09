Mehrere Tote nach Schüssen in Maryland

Im US-Bundesstaat Maryland sind mehrere Menschen durch Schüsse getötet worden. Eine verdächtige Person wurde festgenommen und befand sich in kritischem Zustand im Krankenhaus, wie Sheriff Jeffrey Gahler am Donnerstag mitteilte. Weitere Menschen wurden bei der Tat Donnerstagfrüh in der Stadt Aberdeen, rund 50 Kilometer nordöstlich von Baltimore, verletzt.

Der Vorfall ereignete sich in einem Warenverteilzentrum in einem Industriegebiet. Das Motiv blieb zunächst unklar. Der Sender CNN berichtete von drei Toten und zwei Verletzten. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht.