Mehr als 20 Tote nach Angriff in afghanischer IS-Hochburg

Bei dem Angriff auf eine Baufirma in Ostafghanistan sind mehr als 20 Menschen getötet worden.

Mindestens 16 Mitarbeiter der Baufirma kamen ums Leben, weitere neun seien verletzt worden, sagte der Sprecher der Provinzregierung von Nangarhar, Attaullah Khogyani, am Mittwoch. Zudem seien fünf Angreifer ums Leben gekommen.

Mehrere Angreifer stürmten Firma

Laut Khogyani stürmten mehrere Angreifer am Mittwoch in der Früh die Firma. Zwei Selbstmordattentäter hätten sich in die Luft gesprengt, drei weitere Angreifer seien von Sicherheitskräften getötet worden. Der Angriff dauerte demnach mehr als sechs Stunden.