Zugsunglück in Taiwan forderte 36 Tote und 72 Verletzte

In Taiwan sind am Freitag bei einem Zugsunglück mindestens 36 Menschen getötet und 72 verletzt worden. Der Zug, der zur Küstenstadt Taitung fuhr, kam in einem Tunnel nördlich von Hualien von den Schienen ab. Die hinteren Waggons stießen daraufhin gegen die Wand des Tunnels. Im Zug sollen sich 350 Passagiere befunden haben. Ein "nicht richtig geparkter" Lastwagen soll das Unglück verschuldet haben, wurde spekuliert. Der vordere Teil des Zuges befand sich außerhalb des Tunnels.

Im Jahr 2018 starben 18 Menschen und 175 wurden verletzt als ein Zug im Nordosten Taiwans entgleist. Auch damals war der Zug auf dem Weg in die Küstenstadt Taitung.