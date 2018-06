Mehrere Tote bei Bombenanschlag in Addis Abeba

Bei einer Explosion während einer Kundgebung des äthiopischen Regierungschefs Abiy Ahmed in Addis Abeba sind am Samstag mehrere Menschen getötet worden. Außerdem seien mehrere weitere Personen verletzt worden, sagte Ahmed kurz nach dem Vorfall dem staatlichen Sender ETV. Genaue Angaben zur Opferzahl oder dem Hintergrund machte der Regierungschef nicht.

Er sprach aber von einem “gut orchestrierten Anschlag”. Zu der Explosion war es kurz nach seiner Ansprache gekommen, Ahmed selbst blieb unversehrt. Zehntausende Menschen hatten sich in der Früh in der Hauptstadt versammelt, um den seit April amtierenden, reformorientierten Ahmed zu unterstützen. Auch in anderen Städten Äthiopiens gab es Kundgebungen.