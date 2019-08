Mehrere Todesopfer durch Schiffsbruch vor libyscher Küste

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) berichtete am Dienstag von einem Schiffbruch vor der libyschen Küste. 65 Migranten seien gerettet und nach Libyen zurückgeführt worden. Fünf Leichen, darunter ein Kind, seien geborgen worden, twitterte die IOM. Das UNO-Flüchtlingshochkommissariat UNHCR berichtete per Twitter von 40 Vermissten.

Die Hilfsorganisation "Alarm Phone", die Seenotfälle meldet, hatte davor schon den Schiffbruch gemeldet. Die Hilfsorganisation berichtete, sie habe den Anruf von einem in Seenot geratenen Boot mit 100 Personen an Bord erhalten. Italien und die libyschen Behörden seien benachrichtigt worden, so die Hilfsorganisation am Dienstag.