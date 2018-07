Mehrere Todesfälle bei Balkonstürzen auf Mallorca

Nach dem Tod mehrerer junger Touristen durch Balkonstürze hat die Gemeinde Calvia auf Mallorca für Freitag eine Krisensitzung einberufen. An dem Treffen im Rathaus von Calvia im Südwesten wolle man mit Hoteliers, Vertretern des britischen Konsulats und der Regionalregierung der Balearen das Problem analysieren und nach Lösungen suchen, teilte die Gemeinde am späten Mittwochabend mit.

Allein in dem vor allem von britischen und deutschen Urlaubern besuchten Calvia-Badeort Magaluf kamen dieses Jahr bereits drei Touristen durch Balkonstürze ums Leben. Im April starb eine 19-jährige Britin, im Juni ein 20 Jahre alter Ire. Ein weiteres Todesopfer wurde erst am Montag verzeichnet, als ein 19-jähriger Franzose in den frühen Morgenstunden beim Sturz vom Balkon seines Zimmers im fünften Stock eines Hotels starb.

Am vergangenen Mittwoch wurde ein 19-jähriger Brite bei einem Balkonsturz in Magaluf schwer verletzt. Er lag am Donnerstag nach Medienberichten auf der Intensivstation. Zwei Todesopfer durch Balkonstürze gab es dieses Jahr amtlichen Mitteilungen zufolge auch im Calvia-Badeport Santa Ponça sowie in der Nachbargemeinde Palma, in der sich die Playa de Palma mit der Partymeile “Ballermann” befindet.