Mehrere Schwerverletzte bei Unfall in OÖ

Bei einem Verkehrsunfall mit drei Autos sind in der Nacht auf Sonntag in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) sechs Personen teils schwer verletzt worden. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, war gegen 22.35 Uhr ein 36-jähriger Autolenker aus Vöcklabruck auf der B145 ins Schleudern geraten und ins entgegenkommende Auto eines 59-jährigen St. Pöltners geprallt. Eine hinter diesem fahrende 18-jährige Gmundnerin krachte in dessen Heck.

Laut der Polizei wurden alle sechs Fahrzeuginsassen "zum Teil schwer verletzt" und ins Salzkammergut Klinikum Vöcklabruck gebracht. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Personen im Einsatz, die Salzkammergut Straße (B145) war zwei Stunden lang gesperrt.

Der 36-Jährige war mit seinem 32-jährigen Bruder in Richtung Regau unterwegs gewesen, der 59-Jährige mit seiner 58-jährigen Ehefrau in die Gegenrichtung. Beim Aufprall wurde der rechte Hinterreifen des 36-Jährigen von der Achse gerissen, anschließend krachte das Fahrzeug in die Leitschiene und ein Verkehrsschild. Im Auto der 18-Jährigen, die auf jenes des 59-Jährigen auffuhr, befand sich noch eine 20-jährige Freundin der Lenkerin.