Mehrere Raketen auf nordirakische Stadt Erbil gefeuert

In Erbil, der Hauptstadt der autonomen kurdischen Region im Nordirak, sind in der Nacht auf Sonntag mehrere Raketen eingeschlagen. Das berichtete die staatliche Nachrichtenagentur unter Berufung auf den Gouverneur von Erbil. "Keine Opfer oder Verletzten nach den Explosionen in Erbil", wurde Saman Barzanji, Gesundheitsminister der irakischen Provinz Kurdistan, vom staatlichen Fernsehen zitiert. Das Ziel und die genauen Hintergründe des Angriffs waren vorerst unbekannt.

Verletzt wurde nach Behördenangaben niemand. Der irakische schiitische Geistliche Moqtada al-Sadr erklärte auf Twitter: "Erbil steht unter Beschuss... als ob Kurden keine Iraker wären."

Die irakischen Kurden genießen im Norden des Landes eine weitgehende Autonomie. Ihre Peschmerga-Kämpfer waren in der jüngeren Vergangenheit an Operationen gegen den die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS/ISIS) beteiligt. In den vergangenen Monaten hatten viele Kurden aus dem Nordirak versucht, über Belarus auf das Gebiet der Europäischen Union zu kommen. Als Grund gaben viele von ihnen die Sicherheitslage in ihrer Heimat an.