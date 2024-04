Messer-Attacke in Sydney forderte mehrere Opfer

In einem Einkaufszentrum in Sydney sind nach Polizeiangaben mehrere Menschen niedergestochen worden. Der Angriff ereignete sich demnach am Samstag um 16.00 Uhr Ortszeit im Einkaufszentrum Westfield Bondi Junction in der australischen Metropole. Die Polizei rief die Bevölkerung auf, die Gegend zu meiden. Hunderte Menschen wurden laut Medienberichten aus dem Einkaufszentrum evakuiert. Ein Großeinsatz der Polizei war im Gang, Augenzeugen berichteten von Schüssen.

Ein Sprecher der Polizei des Bundesstaates New South Wales, in dem Sydney liegt, sagte, es gebe Berichte, wonach mehrere Menschen niedergestochen und ein Mann angeschossen worden sei. Sanitäter behandelten demnach die Patienten am Tatort. Mehrere Beiträge in den sozialen Medien zeigten Menschenmassen vor dem Einkaufszentrum. Weitere Details zu mutmaßlichen Tätern und dem Hergang gab es noch nicht.