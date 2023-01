Mehrere Monate Pause für Ried-Goalie Sahin-Radlinger

Die SV Ried muss wie befürchtet längere Zeit auf Stammtormann Samuel Sahin-Radlinger verzichten. Beim 30-jährigen Oberösterreicher wurde eine schwere Meniskusverletzung im rechten Knie diagnostiziert, wie der Fußball-Bundesligist am Montag bekanntgab. Der Ex-Deutschland-Legionär wird sich am Donnerstag einer Arthroskopie unterziehen. Der nach 16 Runden am vorletzten Tabellenrang liegende Club bezifferte die Ausfallsdauer auf "vermutlich zwei bis drei Monate".

Sahin-Radlinger hatte sich die Verletzung am Samstag beim 2:2-Testremis gegen Zweitligist SKN St. Pölten kurz vor der Pause bei einem Zusammenprall mit Gäste-Spieler Kevin Monzialo zugezogen. Der 1,98-Meter-Mann hatte im Herbst alle 16 Ligapartien für die Innviertler absolviert. "Dieser Ausfall ist für uns natürlich sehr bitter", sagte daher auch Ried-Sportdirektor Thomas Reifeltshammer. Die Innviertler starten am Samstag (18.00 Uhr) im ÖFB-Cup-Viertelfinale beim Wiener Sportclub ins Frühjahr, in der Bundesliga ist am 12. Februar der TSV Hartberg zu Hause der erste Gegner.

Neue Nummer eins dürfte Jonas Wendlinger sein. Der 22-jährige Tiroler war im Herbst in der Liga stets als Ersatzmann auf der Bank und durfte im ÖFB-Cup in der 2. Runde und im Achtelfinale auch zweimal über die volle Distanz spielen. Dritter Goalie der Rieder ist der 20-jährige Patrick Moser. "Gemeinsam mit unserem Tormanntrainer Hubert Auer werden wir alles daran setzen, ihn so gut wie möglich kompensieren zu können", sagte Reifeltshammer.