Mehrere Menschen in den Niederlanden als Geiseln genommen

In einem Café der niederländischen Stadt Ede unweit von Arnheim sind am Samstag mehrere Menschen als Geiseln genommen worden. Das bestätigte ein Gemeindesprecher. Ein Großaufgebot der Polizei habe die Umgebung im Zentrum der Stadt abgeriegelt, berichteten niederländische Medien. Zu Mittag konnten laut Polizei drei Menschen das Café verlassen. Die Hintergründe der Geiselnahme waren noch unklar. Wie viele Geiseln es gab, war ebenso nicht bekannt.

Die Polizei zog schwer bewaffnete Einsatzkräfte rund um das Café zusammen. Videos zeigten am Samstag, wie Polizisten in Montur und Waffen im Zentrum Stellung bezogen. Auch die Feuerwehr und Rettungskräfte waren an Ort und Stelle. Zu sehen war, wie der betroffene Bereich weiträumig abgesperrt wurde.