Mehrere italienische Polit-Promis verpassten Parlamentssitz

Mehrere Schwergewichte der italienischen Politik haben bei der Wahl vom Sonntag kein Parlamentsmandat mehr erhalten. Grund ist auch, dass die Volksvertretung aufgrund einer Verfassungsreform um ein Drittel von 945 auf 600 geschrumpft ist. Einer der großen Verlierer ist Außenminister Luigi Di Maio. Auch Filmlegende Gina Lollobrigida scheiterte. Lega-Chef Matteo Salvini gerät indes in der eigenen Partei mehr und mehr unter Druck, zurückzutreten.

Seit 2018 war Di Maio ein Protagonist in Italiens politischer Szene; er scheiterte in seinem Wahlkreis in Neapel. Der 36-Jährige zahlte damit einen hohen Preis für den Bruch mit der linkspopulistischen Fünf-Sterne-Bewegung, die er mitgegründet hatte. An der Spitze einer neugegründeten Zentrumspartei "Impegno civico" (Bürgerpflicht) hatte Di Maio bei dieser Wahl auf eine Fortsetzung seiner politischen Karriere gehofft. Doch im Duell um einen Sitz in dem um ein Drittel verkleinerten Parlament unterlag Di Maio gegen einen ehemaligen Parteikollegen, Ex-Umweltminister Sergio Costa, der den Parlamentssitz in Neapel eroberte.