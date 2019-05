Mehrere Interessenten für ESC-Austragung in den Niederlanden

Mehrere niederländische Städte haben ihren Hut in den Ring geworfen, um den Eurovision Song Contest (ESC) im nächsten Jahr auszurichten. Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Maastricht bekundeten am Sonntag Interesse daran, Gastgeber der Mega-Veranstaltung im Jahr 2020 zu sein. Am Samstag hatte der große Favorit Duncan Laurence den diesjährigen ESC gewonnen.

Der 25-jährige Laurence setzte sich mit seiner Popballade “Arcade” im Finale in Tel Aviv vor Italien durch. Es war der erste Sieg für die Niederlande seit 44 Jahren. König Willem-Alexander und Königin Maxima gratulierten dem Gewinner kurz nach der Show. Sie seien stolz, dass er den ESC im nächsten Jahr “nach Hause” bringe, schrieben sie via Twitter. Traditionell findet der Musikwettbewerb im darauffolgenden Jahr im Gewinner-Land statt.