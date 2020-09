Mehrere hundert Strafmandate bei GTI-Treffen in Kärnten

Chaotische Zustände haben in der Nacht auf Sonntag aufgrund des herbstlichen, inoffiziellen GTI-Treffens im Kärntner Zentralraum geherrscht. Laut Polizei musste mehrere Straßen wegen Überlastung gesperrt werden. In den vergangenen Tagen wurden mehrere hundert Organmandate ausgestellt, es gab rund 100 Kennzeichenabnahmen und unzählige Anrainerbeschwerden.

Immerhin: Ausschreitungen, Körperverletzungen oder Widerstandsdelikte habe es heuer nicht gegeben. "Aber verkehrsrechtlich wurde so ziemlich alles gemacht, was man halt so mit Autos machen kann", erklärte der Polizeisprecher. Heulende Motoren, absichtlich verursachte Fehlzündungen, Autos, die Gummi geben oder Beschleunigungsduelle mitten im Ortsgebiet, umringt von hunderten Zuschauern - das alles stand seit vergangenen Mittwoch auf der Tagesordnung. "Und zwar jede Nacht bis 4.00 Uhr in der Früh - und am Vormittag ist es schon wieder weitergegangen", so der Polizeisprecher.