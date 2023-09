Mehr Unternehmenspleiten, aber keine Insolvenzwelle in Sicht

In den ersten neun Monaten des Jahres sind um ein Zehntel mehr Unternehmen pleitegegangen. Von einer Insolvenzwelle sei aber nicht zu sprechen, so der Gläubigerschutzverband KSV1870 in einer Aussendung. Vielmehr handle es sich um ein "durchschnittliches Insolvenzjahr" mit einem moderaten Anstieg, der auf die vergangenen Krisenjahre zurückzuführen sei.

Die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern verlief zum Teil sehr unterschiedlich. Während in Vorarlberg das Plus mit 41 Prozent in den ersten drei Quartalen am deutlichsten ausfiel, gab es in der Steiermark einen Rückgang von 8,1 Prozent. Nach absoluten Zahlen liegt Wien mit über 2.100 Fällen und einem Plus von 5,2 Prozent weiterhin klar an der Spitze.